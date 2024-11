Marianne Illig und weitere

Mit anschließendem Gespräch mit der Regisseurin Marijke Kodden und Gestaltern der Zeremonie Kiva Family

Im ersten Teil laden Euch Marianne Illig (ehemalige Tänzerin von Gauthier Dance//Dance Company Theaterhaus Stuttgart) und Sonido Sur zu einer Folk-Rock meditativen Tanz und indigenen Geschichten ein. Lauschen Sie in dieser poetischen Vorstellung den Klänge der Muiscas, dem zeitgenössischen Tanz und der Videoprojektion, die auf das Zeitlose zurückführen.

Dieser Abend ist einen Spendenaufruf, um die Kiva Zeremonie 2025 auf einer Pilgerreise durch die fünf Kontinenten zu bringen (Alle Informationen unter www.kiva.family)

Nach dem Film "Kiva, the Call of the Wisdom Keeper" stehen die zwei Künstler mit der Regisseurin Marijke Kodden zur Verfügung, um auf Ihre Fragen zu beantworten.

"Kiva the Call of the Wisdom Keepers"

Dokumentarfilm von Marijke Kodden und Jaap Verhoeven

Produziert von Rakinah Buttner und Marijke Kodden

Da ist eine große Sehnsucht nach anderer Perspektive, in dieser heutigen Welt voll Chaos und Spaltung, nach einer Perspektive der Harmonie und der Rückverbindung.

Der Dokumentarfilm „KIVA The Call of the Wisdom Keepers“ fängt die Essenz der einzigartigen und alten Kiva Zeremonie ein, bei der Älteste indigener Völker aus der ganzen Welt für Frieden, Gleichheit und die Rückverbindung mit Mutter Erde sowie untereinander zusammenkommen!

Die Ur-Völker haben den Kontakt zur Natur nie verloren und wussten immer, dass wir Natur sind und inspirieren uns damit, wieder eine verbundene und nachhaltige Lebensweise zu schaffen.