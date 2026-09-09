Marianne Ludes liest aus "Trio mit Tiger"

Amsterdam, 1942. Seit der Propaganda-Ausstellung „Entartete Kunst“ in München fünf Jahre zuvor leben Max Beckmann und seine Frau Mathilde, genannt Quappi, im Exil.

Bei Treffen mit Freunden und Ausflügen ans Meer versucht das Paar zu vergessen, dass ihnen Holland seit dem Einmarsch der Deutschen kaum noch Ruhe und Auskommen bietet. Kundig, unterhaltsam und spannend erzählt Marianne Ludes aus dem Leben des berühmten Künstlerpaars: von inniger Liebe und den Quellen schöpferischer Inspiration.

Eine Veranstaltung in Kooperation mit dem Kunstverein Aalen.