Die legendäre Pop- und Schlagerikone Marianne Rosenberg kündigt nach dem großen Erfolg ihres neuen Albums „Bunter Planet“ mit Freude den Vorverkaufsstart ihrer mit Spannung erwarteten gleichnamigen Club-Tour für Herbst 2025 an. Damit schenkt sie ihren Fans ein einzigartiges Konzerterlebnis mit unvergesslichen Klassikern sowie neuen Hits live in ausgewählten Locations: ganz nah und einzigartig! Der exklusive Ticket-Presale beginnt am Freitag, den 18. Oktober 2024, über CTS Eventim und Myticket. Ab dem 21. Oktober 2024 sind Tickets auch an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Seit den 70er Jahren ist Marianne Rosenberg eine der erfolgreichsten deutschen Sängerinnen und hat mit Hits wie „Er gehört zu mir“ und „Marleen“ Musikgeschichte geschrieben. Über fünf Jahrzehnte sind seit ihrem ersten Album „Fremder Mann“ vergangen, in denen sie insgesamt 22 Studioalben veröffentlichte. Ihre einzigartige Stimme sowie ihr unverwechselbarer Stil haben Generationen von Fans begeistert und begeistern auch jüngere Generationen immer noch. Ab November 2025 wird die großartige Sängerin wieder live auf der Bühne in intimer Atmosphäre mit einem zeitgenössischen Soundcocktail aus Pop, Schlager, Disco und Dance zu erleben sein.

Im Laufe ihrer Karriere hat Marianne Rosenberg zahlreiche Auszeichnungen erhalten, sowie 2005 die Nominierung zum „Echo“ für ihre herausragenden Leistungen als nationale Sängerin. 2020 war ihr Album „Im Namen der Liebe“ sofort auf Platz 1 der offiziellen Albumcharts. Sie hat sich als eine der bedeutendsten Stimmen der deutschen Popmusik etabliert und bleibt bis heute eine der beliebtesten nationalen Künstlerin. Auf ihrem 22. Studioalbum „Bunter Planet“ mit 14 Hymnen auf die freie Gesellschaft und "die Schönheit, die in einem offenen Miteinander liegt", klingt die Sängerin so frisch und tanzbar wie nie zuvor.

Im Rahmen ihrer Club-Tour 2025 „Bunter Planet“ wird Marianne Rosenberg Songs des gleichnamigen Albums live präsentieren sowie zeitlose Klassiker mit ihrem Publikum teilen und ein unvergessliches Erlebnis schaffen. Die Konzerte versprechen eine farbenfrohe und emotionale Reise durch die facettenreiche Welt der Musik, die sowohl alte als auch neue Fans begeistern wird. Marianne freut sich bereits jetzt sehr auf den direkten Kontakt zu ihren Fans in den Clubs und sagt: „In die Augen der Menschen sehen zu können, die mit mir meine Musik erleben, ist das Schönste, was es für mich gibt.“