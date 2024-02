Marianne Schätzle- Es isch wie´s isch

Am 7.2.23 war Sie im SWR Fernsehen zu sehen mit einem Ausschnitt aus dem aktuellen Programm.

Die Landesschau hat mehrmals über Sie berichtet beim BR und beim MDR war Sie zu sehen. Für den SWR war Sie bei der Fasnacht aus dem Konzil in Konstanz mehrfach mit einen Ausschnitt aus Ihrem Programm zu sehen. Sie wurde mit dem Kabarettpreis der Schnellertshamer Heugabel ausgezeichnet. Das neue Programm ES ISCH WIES ISCH ist da und es wird von der Presse hoch gelobt und kommt beim Publikum sehr gut an. Ein Rundumschlag aus dem täglichen Leben, witzig, pointiert, es wird viel gelacht.

Es sind Geschichten übers Älter werden, da fallen Sätze wie „das Altern stört mich nicht, nur die Nebenwirkungen". Ich gehe Fragen nach wie: Können Männer, die nicht kochen können grillen? Des Weiteren gehe ich als Frau eines Handwerkers Fragen nach wie: Was macht man ohne Abitur? Und stelle fest: Da kann man doch nur Politiker oder Handwerker werden… Es gibt keine Handwerker mehr. Was mache ich, wenn mein Wasserhahn tropft und es keinen Wasserinstallateur mehr gibt? Muss ich dann einen Wasserbachelor bestellen? Ich erzähle auch von meiner Herkunft vom Bauernhof: 3 Generationen und 20 Rindviecher waren unter einem Dach. Geschichten, aus einer anderen Zeit und Welt. Das sollten sie sich nicht entgehen lassen, das Publikum ist begeistert. Das sind Geschichten, die in der Kabarettlandschaft nur schwer zu finden sind, Geschichten, die das Publikum begeistern. Bodenständig, witzig, niveauvoll. Auch die Frau Merkel kommt gerne noch auf einen Abstecher vorbei. Sie schaut gerade den Grünen zu, wie sie Kröten schlucken müssen und sie stellt fest: Die Grünen schlucken gerade mehr Kröten, als sie je über die Straße getragen haben. Darüber schreibt die Presse: Sie parodiert die Kanzlerin a.D. einzigartig, optisch zum Verwechseln ähnlich, Mimik, Gestik ganz große Klasse.

Die Presse schreibt: Die Frau ist klasse, das Publikum ist begeistert, das Publikum kam aus dem Lachen gar nicht mehr heraus……