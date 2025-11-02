In Marianne Schätzles neuem Programm geht es ums älter werden, um den modernen Zeitgeist und den alltäglichen Wahnsinn.

Sie geht z.B. der Frage nach, ob Männer, die grillen, wirklich kochen können. Und sie fragt sich, was man nur machen soll, wenn niemand mehr einen Handwerksberuf erlernt? Wen bestellt man, wenn der Wasserhahn tropft? Den Wasserbachelor? Oder gar den Wasseringenieur? Was soll man nur werden ohne Abitur? Handwerker oder Politiker? Sie rückt die Dinge zurecht.

Es lebe der gesunde Menschenverstand. Mitten aus dem Leben und von außen betrachtet Marianne Schätzle ist der neue Geheimtipp wenn’s um Humor aus dem Ländle geht – sie trifft den

Nerv des Publikums. Erleben Sie einen kurzweiligen Abend, an dem Sie herzhaft lachen können.

Kabarett auf hohem Niveau und darunter.