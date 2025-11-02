Marianne Schätzle

Es isch wie's isch

Barbara-Künkelin-Halle Schorndorf Künkelinstraße 33, 73614 Schorndorf

In Marianne Schätzles neuem Programm geht es ums älter werden, um den modernen Zeitgeist und den alltäglichen Wahnsinn.

Sie geht z.B. der Frage nach, ob Männer, die grillen, wirklich kochen können. Und sie fragt sich, was man nur machen soll, wenn niemand mehr einen Handwerksberuf erlernt? Wen bestellt man, wenn der Wasserhahn tropft? Den Wasserbachelor? Oder gar den Wasseringenieur? Was soll man nur werden ohne Abitur? Handwerker oder Politiker? Sie rückt die Dinge zurecht.

Es lebe der gesunde Menschenverstand. Mitten aus dem Leben und von außen betrachtet Marianne Schätzle ist der neue Geheimtipp wenn’s um Humor aus dem Ländle geht – sie trifft den

Nerv des Publikums. Erleben Sie einen kurzweiligen Abend, an dem Sie herzhaft lachen können.

Kabarett auf hohem Niveau und darunter.

Info

Barbara-Künkelin-Halle
Barbara-Künkelin-Halle Schorndorf Künkelinstraße 33, 73614 Schorndorf
Theater & Bühne
Google Kalender - Marianne Schätzle - 2026-01-15 19:00:00 Google Yahoo Kalender - Marianne Schätzle - 2026-01-15 19:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Marianne Schätzle - 2026-01-15 19:00:00 Outlook iCalendar - Marianne Schätzle - 2026-01-15 19:00:00 ical

Tags