Vernissage: Marianne Wirries

Die in Berlin lebende Künstlerin Marianne Wirries studierte von 1977 bis 1985 an der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig, wo sie 1985 als Meisterschülerin bei Prof. Roland Dörfler abschloss. An der HBK hatte sie dann von 1986 bis 2005 einen Lehrauftrag für farbiges Zeichnen. Ihre Werke wurden nicht nur vielfach in renommierten Galerien und Kunsthallen in ganz Deutschland gezeigt, sondern waren auch mehrfach in Skandinavien und Südkorea ausgestellt.

Die Autorin Constanze Suhr schreibt über Marianne Wirries:

Die Zeichnungen Marianne Wirries' bilden stille Inseln inmitten des alltäglichen Farbenrausches. Das Sparsame, nicht gleich zu Erfassende ihrer Bilder lässt uns Zeit und Raum für die eigene Vorstellungskraft. Intuitiv verfolgt die Künstlerin Schwingungen, erwandert Flächen und ertastet Muster. Zutage treten Topografien inneren Lebens, die im Material aufgespürt und während des Verteilens von Pigmenten oder mit Kreidelinien zu neuem Dasein erweckt werden. Geleitet von der stets wachen Experimentierlust am Material produziert Marianne Wirries ganz eigene, unverwechselbare filigrane Farbwelten, die in ihrer nicht direkt ausgesprochenen Botschaft einen unwiderstehlichen Sog ausüben.

Ausstellungszeiten: 16.06. bis 22.07. / Do bis So 17h-20h