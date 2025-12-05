Marias kleiner Esel - eine Weihnachtstheatergeschichte nach Gunhild Sehlin

Maria erwartet ein Kind und alle freuensich schon. Nur Josef sorgt sich und spart auf einen Esel, der ihr bei der Arbeit helfen soll.

Doch Esel sind teuer und so bekommt er nur den schmutzigen, kleinen, bockigen Esel, über den ganz Nazareth lacht. Wie er Maria den kleinen Esel bringt, freut sie sich über alle Maßen, denn sie hatte ihn schon lange in ihr Herz geschlossen. Unter Marias Händen verwandelt sich das kleine Eselchenund als sie auf kaiserlichen Befehl nach Bethlehem ziehen müssen, trägt es Maria stolz auf seinem Rücken und wird sogar ihr Beschützer auf der abenteuerlichen Reise.

Die Weihnachtsgeschichte erzählt aus der Sicht eines kleinen Esels. Ein Schauspiel mit Figuren und Koffern, die sichnach und nach öffnen und ihr Geheimnis preisgeben: eine Stadt, ein Stall, einSternenhimmel, Heu und Stroh…

Ab 4 Jahren.