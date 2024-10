Die Berliner Institution „Komödie am Kurfürstendamm“ gastiert mit dem opulenten schwarzhumorigen Stück „Marie-Antoinette – oder Kuchen für alle!“ auf der Bühne des Bürgerzentrums Waiblingen. Schauspielerin Anna Thalbach ist in der Titelrolle zu erleben.

In Paris ist Revolution, im Palast von Versailles regiert das Missvergnügen: Während draußen das Volk wütet, warten drinnen Marie-Antoinette und ihr Mann König Ludwig XVI. seit nunmehr 15 Jahren auf ihre angekündigte Hinrichtung. Doch damals wie heute die gleichen Probleme: Bürokratie, Intrigen und Machtkämpfe auf allen Ebenen. Und dann taucht auch noch dieser Napoléon auf. Als das Eis aus ist und der Champagner warm, reicht es der Titelheldin. Die Kritik ist begeistert:

Ein Theaterfest! Berliner Zeitung. Herrlich böse und mit doppeltem Boden. Berliner Morgenpost. Slapstick bis zu Splatter, garniert mit Unmengen schwarzem Humor. Welt.

In der Titelrolle brilliert Anna Thalbach. Bereits mit sechs Jahren gab sie ihr Spielfilmdebüt. Es folgten über 200 Film- und Fernsehproduktionen, für die sie mehrfach ausgezeichnet wurde, u.a. mit dem Max Ophüls Preis und dem Deutschen Fernsehpreis. Sie sprach im Kino u.a. Das kleine Gespenst und war in Sams im Glück sowie Vier zauberhafte Schwestern zu erleben. Ihre charakteristische Stimme verlieh den Texten unzähliger Hörbuchproduktionen Leben, wofür sie zweimal den Deutschen Hörbuchpreis und den Ohrkanus-Publikumspreis erhielt. Thalbach spielt auch regelmäßig auf der Bühne, so u.a. im Berliner Ensemble, am Renaissance-Theater Berlin oder in der Komödie am Kurfürstendamm.

Mit Anna Thalbach, Klaus Christian Schreiber, Isabell Giebeler und Max von Pufendorf

Regie: Peter Jordan und Leonhard Koppelmann