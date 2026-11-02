Marie Diot ist Liedermacherin. Ihre Musik ist eine Mischung aus eingängigem Indie-Pop, elegantem Chanson und gehöriger Portion Humor.

Bei ihren Konzerten kommt man in den Genuss von verqueren, komischen Ansagen und Liedern, die Hits sein könnten, wenn da nicht die Themen ihrer Songs im Weg stehen würden.

Es geht zum Beispiel um Gegensprechanlagen, verlorene Haustürschlüssel und Angeln ohne Haken. Doch Marie gelingt es mit den kuriosesten Themen, das Publikum mitzunehmen, denn was Marie zu sagen hat, versteht man immer gleich, denkt aber dann trotzdem darüber nach.

Musikalisch balanciert sie dabei gewandt zwischen Melancholie und Albernheit, durch ihren einzigartigen Stil gelingt es ihr scheinbar Unüberbrückbares zu vereinen. Unterstützt vom fabelhaften Multiinstrumentalisten Fabian Großberg führten ihre Konzerte sie schon durch ganz Deutschland und die Schweiz.

Sie ist fester Bestandteil der Liedermacherszene und wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, so erhielt sie 2023den Walther-von-der-Vogelweide-Preis und sie ist Co-Leiterin der Liedermacherschule SAGO.