Marie Gamillscheg | Aufruhr der Meerestiere

28. Literaturtage Esslingen am Neckar

**Kartenverkauf ab dem 22. Oktober **

Luise ist auf der Suche. Nach einem Leben, in dem sie entspannen kann, nach einem Körper, in dem sie sich wohlfühlt und nach einer geisterhaften Qualle, die nur schemenhaft im Dunkel der Ozeane existiert. Die junge Meeresbiologin hat sich einen exzellenten Ruf als Wissenschaftlerin erarbeitet, ihr Spezialgebiet ist die Meerwalnuss, eine invasive Quallenart, die sich dem Verständnis der Menschen entzieht und Luise gleichzeitig näher ist als ihre eigene Familie. Als sie für ein prestigeträchtiges Forschungsprojekt in ihre Heimatstadt Graz reist, bemerkt sie, wie weit sie sich schon von den Menschen entfernt hat.

Die österreichische Buchpreisträgerin schreibt lyrische Gedankenströme, die Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart verwirbeln. Die Last der Materie, die die kluge Luise noch nicht abschütteln kann, hält Marie Gamillscheg nicht auf. Wenn sie liest, kann man sich dem Sog der Wörter nicht mehr entziehen.

Die lesart wird von der Stadtbücherei Esslingen am Neckar und der Eßlinger Zeitung veranstaltet und von der Stiftung der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen sowie Neustart Kultur gesponsert.

Moderation Caroline Grafe | Unterstützung durch die Buchhandlung Die ZeitGenossen