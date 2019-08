Marie Kruttli Trio

Die Schweizerin Marie Kruttli, Jahrgang 1991, spielt Klavier seit ihrem 6. Lebensjahr. Sie studierte Jazzpiano an der Universität Lausanne und anschließend in Luzern. 2015 erschien das Debut-Album „Kartapousse“ ihres Trios.

Im selben Jahr verbrachte sie 3 Monate in New York und spielte dort mit namhaften Jazzmusikern.Marie Kruttli ist Stipendiatin der Friedlwald Foundation und des Lang-nau Jazz Night Piano-Wettbewerbs und inzwischen mit Preisen hoch-dekoriert. Vor Kurzem erschien die neue CD des Trios „Running after the sun“. Marie Kruttli ist derzeit mit ihrem Trio in ganz Europa aktiv. In den letzten Jahren spielte sie mit Musikern wie Gerry Hemingway, Tim Berne, Michael Abene, Matthieu Michel, Dominik Burkhalter, Alban Darche, Dejan Terzic, Samuel Blaser und mit aufstrebenden jungen Musikern in NewYork, wie z.B. Jonathan Barber, Devin Starks, Linda Briceno, Francesco Geminiani u.v.a.

Marie Kruttli - piano

Lukas Traxel - bass

Jonathan Barber - drums