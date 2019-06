Marie Lienhard: CROSSING LIMBO (2019)

Marie Lienhard verbindet in ihren Werken ästhetische Erfahrung mit physikalischen Gesetzen und erschafft so poetische Momente. Im Schaufenster Junge Kunst präsentiert sie ihre Installation CROSSING LIMBO (2019), in der sie mit Magnetpaaren und einem Pendel arbeitet.

Für dieses Werk nutzt sie die Schaufenstersituation um einen Dialog zwischen den Betrachtenden im Außenraum und denen im Innenraum des Schaufensters zu initiieren.

Marie Lienhard verbindet in ihren Werken ästhetische Erfahrung mit physikalischen Gesetzen und erschafft so poetische Momente, die neue Sichtweisen und Fragestellungen eröffnen. Mit der Installation CROSSING LIMBO (2019) führt sie ihre LIMBO Serie fort, die immer in situ entwickelt wird und mit der sie zuletzt im Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) zu sehen war. Die Arbeit konstituiert sich aus silbernen Magnetpaaren, die von Karbonfaserschnüren auseinandergehalten werden, die in der Wand verankert sind. Die Schnüre verlaufen quer durch den Raum und sind so gespannt, dass sich die Magnete nicht berühren und aufgrund ihrer Anziehungskraft gegenseitig in der Schwebe halten. Kombiniert wird dies mit einem Eisenmeteorit, der als Pendel quer zu den Magneten schwingt. Magnet und Pendel sind dabei so angeordnet, dass die Kugel oberhalb der Magnete ihre Bahn zieht und sie aufgrund der herrschenden Anziehungskraft und der labilen Gleichgewichtslage, zu arrhythmischen Schwingungen anregt. Das Pendel wird durch eine externe Taste, die außen am Fenster angebracht ist, ausgelöst. Die Betrachter*innen sehen sich durch die Scheibe und das schwingende Pendel versinnbildlicht auch die gemeinsame Rezeption des Kunstwerks. Die Künstlerin macht sich so die Schaufenstersituation zu eigen und stellt einen Dialog zwischen musealem und öffentlichem Raum her.

Die beschriebene Installation CROSSING LIMBO (2019)arbeitet somit gleich mit mehreren Dualismen und Spannungsverhältnissen. Ein besonderer Aspekt in Marie Lienhards Arbeit ist das Austarieren der Schwerkraft. Dies wird durch die Magnete sichtbar, die schwerelos im Raum tanzen, angetrieben von der Flugbahn des Meteoriten, der das fragile Zusammenspiel der Kräfte lebendig werden lässt. Auch die Beziehung zwischen Außen- und Innenraum des SCHAUFENSTER JUNGE KUNST funktioniert nur dadurch, dass mindestens zwei Personen miteinander in Beziehung treten und zusammenarbeiten. Die anthropomorphen Anklänge, die das Zusammenspiel der Magnete aufruft, findet somit in dem Zusammenspiel der Betrachter*in die den Auslöser betätigt und den Personen im Raum, eine reale Entsprechung. Durch den körperlichen Mittvollzug, der dadurch entsteht, dass die Kugel durch den Raum auf die Betrachter*innen zufliegt, bekommt die Arbeit eine weitere Ebene. Die Distanz zwischen Kunstwerk und Rezipient*in wird aufgelöst und es entsteht ein immersiver Moment. Mit CROSSING LIMBO (2019) erforscht Marie Lienhard universelle Phänomene mit künstlerischen Mitteln und eröffnet eine Spannbreite potenzieller Assoziationen, zu den Kräfteverhältnissen und Wechselwirkungen menschlicher Existenz.

Marie Lienhard (*1978 in Frankreich, lebt und arbeitet in Stuttgart)

Marie Lienhard studierte Freie Kunst an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart bei Werner Porkorny, Mariella Mosler, Felix Ensslin, Sascha Weidner und Nicole Wermers. Ihre Arbeiten wurden in zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen gezeigt u.a. im Public Pool in Paris und Marseille, im Kunstverein Neuhausen, in der Millerntor Gallery in Hamburg, im Kunsthaus L6 in Freiburg,im Kunstverein Freiburg, im Projektraum LOTTE in Stuttgart, im Galerienhaus Stuttgart, im ZKM in Karlsruhe und auf dem internationalen Performance

Festival Kinact in Kinshasa in der Demokratischen Republik Kongo. Lienhard war beteiligt an Vorträgen und Künstler*innengesprächen u.a. mit Götz W. Werner, Felix Ensslin und Teil der internationalen Vortragsreihe TEDx. Marie Lienhard erhielt zahlreiche Preise und Förderungen.