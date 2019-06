Im Rahmen der Sindelfingen Biennale zeigt die Galerie Stadt Sindelfingen die Einzelausstellung KABINETT KUPKE: Joachim Kupke. Frühe Fotos, späte Bilder. Skulptur.

Während der Sindelfinger Biennale wird das KABINETT LÜTZE zum KABINETT KUPKE: Der Sindelfinger Maler Joachim Kupke (*1947 in Sindelfingen, lebt und arbeitet in Sindelfingen) präsentiert eine Fotoserie, die während eines USA-Aufenthalts 1971 in Columbus/Ohio entstanden ist. Portraitfotos und Alltägliches zeigen in einer dokumentarischen und zugleich künstlerischen Weise den Alltag der Stadt. Dazu werden jüngst entstandene Malereien gezeigt, die im Dialog mit fünf Plastiken aus der Sammlung Lütze stehen. Kupke stellt kunsthistorische Bezüge her und bezieht sich in seiner Malerei auf humanistisch-historische Werte. Er begegnet der Kunst und vor allem der Kunstgeschichte mit ihren Dogmen und Ismen stets mit einem Augenzwinkern.