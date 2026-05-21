Marie-Louise | Luis Zirkelbach

Mit der zehnten Ausgabe erreicht das Kettenkarussell einen besonderen Moment – und bringt zwei Acts auf die Bühne, die auf ganz unterschiedliche Weise Geschichten aus dem Leben erzählen.

Den Abend eröffnet Luis Zirkelbach, Liedschreiber, Multiinstrumentalist und musikalischer Freigeist aus Schorndorf. Mit Gitarre, Looper und viel Ausdruck bewegt er sich zwischen leisen, intimen Momenten und eruptiver Energie. Seine Lieder erzählen von Liebe und Fehltritten, von Wut, Hoffnung und der Suche nach Bedeutung in einer schnellen Welt. Mal flüsternd, mal mit voller Stimme, schafft Luis Räume, in denen das Alltägliche eine neue Tiefe bekommt. Seine Songs sind direkt, ungeschönt und gerade dadurch berührend – Musik, die sich nicht versteckt, sondern den Moment sucht.

Den Hauptslot übernimmt Marie Louise, die nach ihrem Kettenkarussell-Debüt nun mit einem abendfüllenden Set zurückkehrt. Die Stuttgarter Singer-Songwriterin verbindet in ihren Liedern poetische Bilder mit einer großen sprachlichen Vielfalt: Auf Englisch, Spanisch und Deutsch erzählt sie von ungewöhnlichen Szenarien, von Imagination und inneren Welten. Ihr aktuelles Album ON STANDBY steht exemplarisch für ihren eigenständigen Stil – getragen von einer facettenreichen Stimme und einem feinen Gespür für Atmosphäre. Zwischen Folk, Akustikpop und Soul entfaltet sie eine Klangwelt, die zugleich verspielt und tiefgründig ist.

Ein Abend zwischen gelebter Direktheit und poetischer Weite – nahbar, vielschichtig und voller Geschichten.