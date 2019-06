Wilhelma-Konzert des Staatsorchesters Stuttgart

Musik zwischen Tropenpflanzen, Pelikanen und Maurischem Garten: Am 19. Juli 2019 ist das Staatsorchester Stuttgart erstmalig zu Gast in der Wilhelma und gestaltet einen außergewöhnlichen sommerlichen Konzertabend unter freiem Himmel.

In der historischen Parkanlage erwarten Sie an unterschiedlichen Orten Konzertbeiträge aller Art: vom filigranen Harfen- und Gitarrentrio über das Holzbläserquintett bis hin zur energetischen Brass Band erleben Sie die Mitglieder des Orchesters mit Musik, die ihre Herzen höher schlagen lässt: neben Werken der Komponisten unserer Saisonpremieren präsentieren Ihnen die Orchestermitglieder Musik aller Stilrichtungen, die ihre Herzen höher schlagen lässt: von Tango über Minimal Music bis hin zu eigens für den Abend arrangierten Wagner-Highlights. Und neben dem Sitzkissenkonzert für Kinder darf natürlich – aus gegebenem Anlass – Saint-Saëns’ Karneval der Tiere nicht fehlen.Ein Saisonabschluss, der die Vielfalt und Leidenschaft dieses Orchesters feiert! Special Guest des Abends: der erneut als „Opernchor des Jahres“ ausgezeichnete Staatsopernchor Stuttgart mit Höhepunkten des Opernrepertoires.

Ort

Wilhelma

Für den Besuch der Open Air-Einzelveranstaltungen benötigen Sie eine Dauerkarte, eine Tageskarte (€ 20) oder eine Abendkarte (ab 16 Uhr: € 15) der Wilhelma.

Die Wilhelma hat an diesem Tag bis 21.30 Uhr geöffnet. Karten für das Konzert im Wilhelma Theater werden je nach Verfügbarkeit um 18 Uhr und 20 Uhr am Informationstand der Staatsoper an Besucher*innen der Wilhelma ausgegeben.

Aufgrund der begrenzten Platzanzahl werden pro Person maximal zwei Tickets ausgegeben, um möglichst vielen Besucher*innen die Möglichkeit zu geben, bei diesem Konzert dabei zu sein.