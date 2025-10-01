Was bedeutet Zuhause? Ist es ein Ort, ein Gefühl oder eine Sehnsucht, die uns immer begleitet? Gibt es diesen einen Platz in der Welt, an dem alles Sinn ergibt – oder ent- steht Heimat genau da, wo wir uns selbst am nächsten sind?

Mit ihrem neuen Buch Die Suche nach Zuhause – Über die Sehnsucht nach dem Ort, an den wir hingehören nimmt Marie Luise Ritter das Publikum mit auf eine Reise nach Paris – und auf eine ganz persönliche Suche nach Identität, Ankommen und Veränderung.

Bei dieser besonderen Lesetour liest sie nicht nur aus ihrem Buch, sondern spricht auch über Heimat, Neuanfänge und das Gefühl, irgendwo anzukommen. Ein Abend voller persönlicher Geschichten, inspirierender Gedanken und der Magie von Zuhause. Mit ihrer einzigartigen Mischung aus Tiefgang und Leichtigkeit schafft Marie Luise Ritter einen Abend voller Inspiration – nahbar, ehrlich und berührend.

Gemeinsam mit Marie Luise Ritter auf der Suche nach Zuhause, live in deiner Stadt.