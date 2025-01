Gästeführung "Verborgene Schätze in Dorf und Dörfle"

Zum 23. Februar findet sich in der Geschichte zunächst das Wunder von Konstanz, Da soll der Rhein rückwärts geflossen sein. An diesem Tag 1899 wurde Erich Kästner geboren und 2025 ist der 23.02. der Tag der vorgezogenen Bundestagswahl.

In Lauffen am Neckar wird zum 23.02. zu einer Führung zu den "Verborgenen Schätzen in Dorf und Dörfle" eingeladen.

Optisch groß, im Detail verborgen, grüßt im Kreisel eine dichterische Figurengruppe in Originalgröße um Hölderlin, u.a. mit seiner nur mit Sandalen ausgestatteten Geliebten Diotima. Die Kulturstätte Klosterhof als nächste Station lässt am Wegesrand einen Grabstein entdecken, der als Existenzgrund einen tödlichen Streit in vorvorigen Jahrhundert zweier Damen im Backhaus haben soll. Der anschließende Blick auf das brilliant renoviert Hölderlinhaus bringt Informationen über Mäzen, Kosten und Ausgestaltung.

Bei ausbleibendem Starkregen führt der Gang durch den Lamparterpark - gestaltet für alle Generationen - und am Zusammenfluss von Zaber und Neckar vorbei - insgesamt ein Hochwasserauffanggebiet. Im Ruhebereich des Lamparterparks lockt der Blick auf einen Diotima-Torso, der zu Jugenderinnerungen anzuregen vermag.

Vor vielen tausend Jahren blockte zwischen dem heutigen Rathaus und der heutigen Regiswindiskirche ein Felsrücken den Weiterwasserfluss. So musste damals der noch unbenannte Neckar einen Umweg von ca. 8 km nehmen. "Doch was entsteht - auch mal zugrunde geht", so durchbrach das Neckarwasser dieses felsige Blockadehindernis und schuf das aktuelle Flussbett.

Am Kirchberg gibt es eine Grabengasse, die überbaut den einstigen Befestigungsgraben wiedergibt. Der Grabentunnel bietet - per baulicher Zufälligkeiten - eine hervorragende Akustik, die häufig Konzertgenuss im Graben ermöglicht.

Der abschließende Höhepunkt sind die Feinheiten der evangelischen Regiswindiskirche, wobei Worte über die Legende, Geschichte, Siedlungsursprung mannigfaltig Bildungsbrachen wieder befruchten können. Was mit der Mord-Amme geschah, kann der Klärung näher gebracht werden.