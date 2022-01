Mariele vom Dorf & Hillers Loui : Mit Leib und Seele

Eine Veranstaltung im Rahmen des Weltgästeführertages, der in diesem Jahr unter dem Motto "Mit Leib und Seele" vom Bundesverband der Gästeführer in Deutschland e.V., Nürnberg, (BVGD), initiiert wurde. Dabei begrüßen das "Mariele vom Dorf" (Beate Schiefer) und der ehemalige Stadtbüttel "Hillers Loui (Andrea Täschner) die Gäste "Mit Leib und Seele" in der Brennerei Schiefer. Feiern Sie mit bei einem gemütlichem Vesper, etwas Gutem zum Trinken, spannenden Geschichten und frohen Liedern sowie Kellereiführung.

inkl. Vesper, div. Weine, 2 Schäpsle.

Treffpunkt: Brennerei Schiefer, Querstr. 12, 74348 Lauffen.

Vorverkauf: Anmeldung erforderlich bis 17.02.2022 wegen der begrenzten Teilnehmerzahl an: andrea.taeschner@web.de bzw. 07133 1 75 93.