Marielle, kleine Meerjungfrau

Ozeania und Marielle, so heißen die Töchter des Meereskönigs tief unten im Meer.

Marielle ist mit ihrem langen blonden Haar nicht nur die Schönste, sondern verzaubert darüber hinaus mit ihrer wundervollen Stimme alle Fische und sonstigen Meeresbewohner.An ihrem 15. Geburtstag ist es endlich so weit: Marielle darf das erste Mal an die Meeresoberfläche schwimmen. Als sie dort ankommt, verändert sich ihr Leben und verbindet sich mit dem des jungen Menschenprinzen Erik, der als Thronfolger im Schloss seines Vaters an der großen Steilküste lebt.Ob es Marielle gelingt, das Unmögliche möglich zu machen und als Meerjungfrau den Menschen, den sie liebt, zu heiraten, das könnt ihr in diesem Kindertheaterstück erleben. Dabei wird es nicht nur spannend werden, sondern es wird auch lustig zugehen. Wie gut, dass Marielle auf ihre Schwester vertrauen kann, die ihr gegen die unheimliche Meerhexe Trixana zur Seite steht. Ja, und dann sind da auch noch Otto the Rocho der französische Stachelrochen, Hai Horst und Emanuel der Hummer…Entstanden ist ein märchenhaftes Stück, das Groß und Klein mit seinen gefühlvollen Balladen, witzigen Dialogen und einer hinreißenden Liebesgeschichte in seinen Bann ziehen wird