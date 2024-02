Peter Pan - Ein moderner Mythos

Frei nach dem Buch von J.M. Barrie arragiert für die Jugendgruppe von J. Rahimi-Laridjani. (Keine Disneyfantasie!)

Das Genre Fantasy hat in den letzten Jahrzehnten enorm an Popularität gewonnen. Mit James Matthew Barries Erfindung von »Peter Pan« (1911) wurde neben dem Roman »Alice im Wunderland« von Lewis Carroll, erschienen 1897, der Meilenstein für die Fantasy-Literatur gelegt. An prominenten Fans mangelte es diesem jungen Genre damals nicht. Charlie Chaplin wollte 1912 auf seiner Europareise niemanden lieber treffen als Barrie. Viele berühmte Schriftsteller waren von seinem Werk begeistert, darunter: Robert Louis Stevenson, H.G. Wells und Sir Arthur Conan Doyle.Mit »Peter Pan« hat J. M. Barrie einen modernen Mythos erschaffen. Zwischen 1904, dem Jahr seiner Premiere, und 1954 erlebte das Theaterstück von Peter Pan allein in England über 10 000 Aufführungen. Hollywood kommt überhaupt nicht davon los und hat den PeterPan-Stoff gleich über zehnmal verfilmt. Viele halten gar die niedliche Walt-Disney-Adaption irrtümlich für das Original. Zahlreiche Adaptionen, die den Peter-Pan-Stoff weiterfantasieren, und auch ComicAusgaben entstanden. Der Comic »Peter Pan« von Loisel ist eine bemerkenswerte fantasievolle Interpretation des Stoffes.

Trotzdem, der Autor Barrie geriet in Vergessenheit. Auch der Kinostreifen »Finding Neverland« mit Johnny Depp als Barrie änderte daran nichts. Barrie verschwand, sein Meisterwerk blieb. Peter Pan taucht zum ersten Mal in dem Roman »The Little White Bird« auf, den J.M. Barrie 1902 für Erwachsene verfasste. Der Säugling Peter Pan fliegt mit den Vögeln durchs Fenster in »Kensington Gardens«. Bei seiner Rückkehr findet er das Fenster vergittert vor. Er kann nie wieder zurück. Trotz aller Tragik liebten die Leser*innen dieses PanKapitel. Aus der traurigen Geschichte, vom Jungen, der von seiner Mutter vergessen wurde, erfand Barrie 1904 das Theaterstück »Peter Pan“ oder „Der Junge, der nicht erwachsen werden wollte« und 1911 folgte schließlich der Roman unter dem Titel »Peter and Wendy«

Inhalt unseres Theaterstücks:Die Welt der Erwachsenen gefällt ihm nicht. Peter Pan ist einer der radikalsten infantilen Verweigerer. Er will sich partout nicht in die Erwachsenenwelt integrieren. Pan lebt in »Neverland« in einer Realität, in welche nur Kinder gelangen können. Hier leben sie, die verlorenen Kinder, die keiner vermisst. Sie sind in Neverland gestrandet, entweder, weil Pan sie entführt hat oder weil sie unbemerkt aus dem Kinderwagen gefallen sind. Wenn diese Verlorenen nicht zurückverlangt werden, bleiben sie für immer im Niemandsland. Peter Pan verspricht ewige Kindheit und unendlichen Spaß! Die Spiele, die er erfindet, sind wild, unkontrolliert und auch etwas brutal. Peters Verständnis von Spaß ist gefährlich lebensbedrohlich. »Der Tod wird ein einziges großes Abenteuer sein«, lautet seine Devise. Leicht gesagt und auch getan: Denn in Neverland weiß morgen keiner mehr, was er heute war. Hier verweht alles im Vergessen. Deshalb erfindet man täglich neue Wirklichkeiten.Eines Abends fliegt er durch das offene Fenster ins Kinderzimmer der Familie Darling, und ehe die besorgten Eltern etwas dagegen unternehmen können, fliegt Wendy hinaus in die Nacht und landen auf Nimmerland. Gemeinsam müssen sie große Abenteuer bestehen. Zwischen Wunsch und Wirklichkeit, Fantasie und Träumerei erzählt James Matthew Barrie von Zauber und Tücken der Kindheit, von Freundschaft, Familie und der Suche nach dem eigenen Weg.»Und vergesst nicht: nach Neverland gibt’s immer einen Weg! Ihr braucht nur einen schönen Gedanken – und etwas Feenstaub.«

Peter Pan aus der Feder von J. M. Barrie ist ein verstörender Stoff. Wenn man sich einmal nach Neverland verirrt hat, kann aus dem Traum von der ewigen Jugend ein Albtraum werden. Der Roman von J. B. Barrie erzählt eine zutiefst befremdliche Geschichte: Er handelt von Kindern, die von ihren Eltern missachtet, vergessen und verleugnet werden. So erging es Peter Pan. Als er zurück in seine Familie wollte, war ein neuer Säugling da und das Fenster zu seinem Zimmer für immer verschlossen. »Mit Peter Pan hat James M. Barrie einen der abgründigsten Protagonisten der Weltliteratur geschaffen.