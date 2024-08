Concilium Musicum Wien: Marienbarock

Das Wiener Trio nimmt Sie mit in die Hochzeiten des Barock, v.a. mit Violine spielenden Komponisten und Kapellmeistern aus Österreich.

Benedikt Anton Aufschnaiter und Georg Muffat hört man nur noch selten in Konzerten. Bekannter dagegen ist Heinrich Ignaz Franz Biber und v.a. seine Rosenkranz-Sonaten. Passend zum imposanten Marienfresko in der Kirche erklingen daraus Mariä Aufnahme in den Himmel und Marienkrönung. Das unterschiedlich groß besetzte Concilium Musicum Wien ist bekannt dafür, fast vergessene Werke, musiziert auf authentischem Instrumentarium, wieder ins aktuelle Licht zu rücken.

Konzert #49

Concilium Musicum WienChristoph Angerer Violine / Peter Frisée Orgel / Damián Posse Kontrabass.

Werke von Biber, Schmelzer, Muffat u.a.