Warum steht Maria auf einer Mondsichel? Welche Bedeutung hat der Engel Gabriel bei der Verkündigungsszene? Viele Fragen ranken sich um Maria und ihre verschiedenen Darstellungsformen. In der Führung Mariendarstellung in der Johanniterkirche in Schwäbisch Hall am Sonntag, 22. Dezember, um 15 Uhr werden sie aufgegriffen. Die Teilnahmegebühr beträgt sechs Euro pro Person oder zwölf Euro für Familien. Anmeldung erforderlich unter johanniterkirche@wuerth.com.