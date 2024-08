Mariengrüsse

Franziska Dannheim Gesang & Moderation / Ivana Mehlem Harfe / Volker Kamp Kontrabass.

Sie hören in der wunderbaren kleinen Burgkapelle Ave Mariae von Bach bis Piazzolla. Franziska Dannheim gewährt mit informativ unterhaltsamen Moderationen und durch die abwechslungsreiche Musikstilistik eine ungewöhnliche Sicht auf die Person Maria und ihren Einfluss auf Geschichte, Kunst und Religion. Maria verbindet die monotheistischen Religionen als jüdische Mutter von Jesus, der auch eine Sure im Koran gewidmet ist, wie kaum eine andere Figur und birgt unter ihrem Mantel viele alte Göttinnen und Traditionen. Das Programm widmet sich in lebendiger Vielfalt der überkonfessionellen Faszination „Glaube”, die sich in Vertonungen von Caccini, Schubert, Saint-Saëns oder Piazzolla immer anders zeigt: jubelnd, flehend oder meditativ.

Konzert #51