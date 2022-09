Marienkäfer - Musikalische Früherziehung

Musica Cantorum - katholische Singschule (Kinder von 4 - 6 Jahren)

In der Gruppe von max. 12 Kindern werden diese altersgerecht an musikalische Grundlagen herangeführt. Durch Klang- und Bewegungserfahrungen werden die Freude an der Musik geweckt und das Gemeinschaftsgefühl gefördert.

- Singen geistlicher und weltlicher Lieder

- Stimmbildung auf spielerische und vielfältige Art

- Bewegung und Tanz

- Instrumentenkunde

- elementares Instrumentalspiel

- differenziertes Musikhören

- Rhythmusschulung

- Anfänge der Notenlehre