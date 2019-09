Es geht wieder los! Wir stehen in den Startlöchern und können es kaum erwarten endlich das offizielle Season Opening in Reutlingen mit euch zu feiern. Let’s celebrate with us and our first Headliner – MARIKA ROSSA!

Bunt, schrill und laut – das beschreibt die junge Ukrainerin wohl am besten. Seit 2015 führt sie ihr eigenes Label mit dem Namen „Fresh Cut“ und auch sonst ist sie auf jedem großen Line-Up in Europa vertreten, sowie auch stetiger Gast in den Beatport Charts. Bei jedem Gig versprüht Marika Rossa ihre außergewöhnliche Magie gepaart mit ihrem einzigartigen Sound.

Unterstützt wird sie beim Opening von dem kompletten SUB ZERO Ensemble!

NICOLA SEPTEM wird wie gewohnt euch seinen technoiden Sound um die Ohren hauen. Jeder Kenner von SUB ZERO wird wissen von was wir reden.

Natürlich dürfen auch JULIAN KÖNIG & FAIRYTALE nicht fehlen wenn es um SUB ZERO geht. Die Jungs leben den Techno mit jedem Atemzug und genau mit dieser Hingabe werden sie euch auch an diesem Abend verwöhnen.

Also sei dabei wenn SUB ZERO zurück kommt und 100% Techno wieder in deine Stadt kommt.