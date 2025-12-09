2026 wäre Marilyn Monroe 100 Jahre alt geworden.

„Jutta & the 2 Daddies“ lieben Marilyn Monroe – die Schauspielerin, die Blondine und ganz besonders die Sängerin Marilyn Monroe. Mit ihrer musikalischen Hommage "Marilyn's calling" nähern sie sich dem Hollywoodstar und speziell der (bis heute unterschätzen) Sängerin Marilyn Monroe. „Marilyn’s calling“ ist keine Double Show! Jenseits der Klischees lassen „Jutta & the 2 Daddies“ das außergewöhnliche Talent und die ganz besondere Ausstrahlung der Sängerin und Schauspielerin lebendig werden. Mit den berühmten Lieder aus den Filmen, Pop-Juwelen über die Ikone und mit überraschenden Facts & Stories aus Marilyn Monroes Biografie und Karriere und nehmen sie die Zuschauer mit auf eine bezaubernde und sehr unterhaltsame musikalische Entdeckungs- und Zeitreise. Jutta Werbelow: Gesang, Schlagzeug, Moderation, Idee, Konzept Gigu Neutsch: Bass, Gesang, Moderation, Arrangements Markus Schramhauser: Piano, Akkordeon, Gesang, Moderation, Arrangements