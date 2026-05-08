Marilyn 100

Anlässlich des 100. Geburtstags von Marilyn Monroe zeigen wir bisher unveröffentlichte Fotografien und Audioaufnahmen aus der Sammlung „Marilyn: The Lost Last Photos & Interview“ des LIFE-Magazin-Fotografen Allan Grant.

Die Aufnahmen entstanden im Juli 1962, nur wenige Wochen vor Monroes Tod, während ihres letzten Interviews in ihrem Privathaus, und werden erstmals seit über sechs Jahrzehnten öffentlich präsentiert. Bereits 1962 verwendete der amerikanische Pop Art Künstler James Francis Gill diese Fotografien um sein ikonisches Marilyn Triptychon zu malen. Über sechzig Jahre später wurde Gill gebeten, die Fotografien zu verwenden, um ein neues Marilyn Triptychon zu schaffen. Neben diesem Kunstwerk werden weitere Unikate und Auflagen des 91-jährigen Pop Art Künstlers zu sehen sein. Ebenso zeigen wir Werke von Andy Warhol, Dan Pyle und SAXA.