Foto: Melanie Grande Mario Adorf

Deutschlands überragender Schauspieler Mario Adorf hat nunmehr seine letzte Tournee angekündigt. Mit "Zugabe" verabschiedet sich der legendäre Darsteller jetzt von der Bühne. Noch einmal wird Mario Adorf Geschichten, Chansons und Rollen seiner unglaublichen Karriere Revue passieren lassen, die einen Zeitraum von über sechzig Jahren umspannt.

Die allerletzte Chance für das Publikum, die ganze Bandbreite dieses außergewöhnlichen Stars und Menschen live zu erleben. Stuttgart ist am 15. Mai 2019 Station dieser Tournee. Als Schauspieler auf der Bühne, im Film und im Fernsehen ist Mario Adorf eine absolute Kultfigur.

Als Entertainer begeisterte er das Publikum seit Anfang der 90er Jahre mit Geschichten und Liedern seines Lebens, die er im Rahman ausverkaufter Tourneen wie "Al Dente", "Ciao", "Da Capo" und "Schauen Sie mal böse!" auf faszinierende Art präsentierte. Immer wieder verwöhnte er die Fans mit außergewöhnlichen Auftritten. Nun kehrt die deutsche Schauspiel-Ikone noch einmal auf die Bühne zurück. Und das Publikum erwartet erneut ein ganz besonderes Erlebnis. Mit "Zugabe" möchte sich Mario Adorf bei seinen Fans für ihre jahrzehntelange Treue bedanken und sich von der Bühne verabschieden. Er entführt das Publikum in die Welt des Films und des Theaters, liest und erzählt die schönsten Geschichten aus seiner einzigartigen Karriere. Abgerundet wird der Abend musikalisch mit Chansons, die eine besondere Rolle in seinem Leben gespielt haben, begleitet von seinem langjährigen Pianisten Klaus Wagenleiter. Seine Bühnen-Shows sind stets absolute Highlights, denn er liest und erzählt nicht nur mit viel Humor, sondern erweckt die Personen zum Leben, so realistisch werden Anekdoten von ihm in Szene gesetzt. Und da der Gesang stets seine große Leidenschaft geblieben ist, gehören diese deutschen, italienischen und französischen Chansons natürlich zum Programm seiner Abschiedstournee.