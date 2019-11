Mario Ansaldo hat verschiedene Musikgenres gespielt, von Renaissance-Musik bis Pop / Rock.

Für den Jazzclub 77 hat er eine Auswahl italienischer und internationaler Hits aus den 20er bis 80er Jahren zusammengestellt, um Sie mit seiner manchmal warmen und vertraulichen Stimme, manchmal rau und aggressiv, auf eine Reise in die Musik des letzten Jahrhunderts zu führen.

Gesang und Gitarre von „Fly me to the moon“ bis „Volare“ und darüber hinaus, mit Blick auf Country / Blues und Rock / Blues.

Hier eine kleine Titelauswahl seines Programms: