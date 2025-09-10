Mario Bakuna Group

Mario Bakuna ist ein brasilianischer Musiker, Komponist und Gitarrist, der seit über 20 Jahren die Grenzen von Samba, Jazz und Bossa Nova mit neuen, aufregenden Klangwelten erweitert. In São Paulo ausgebildet und von legendären Musikern wie Roberto Bomilcar und Olmir Stocker beeinflusst, schöpft Bakuna aus der reichen Tradition der afro-brasilianischen Musik und schafft gleichzeitig innovative Neuinterpretationen – besonders des Samba Jazz, einem Stil, der in den 1950er Jahren in Rio de Janeiro entstand und brasilianische Melodien mit komplexen Harmonien verbindet.

Lassen Sie sich von der Energie und Eleganz von Mario Bakunas Musik mitreißen – ein unvergessliches Erlebnis, das die Seele berührt und die Sinne verführt!

Mario Bakuna - Akustikgitarre

Bruno Frey Nascimento - E-Gitarre

Paul Andrew Hofer-Bottomley - Altsaxophon

TBA - Bass

Michael Mischl - Schlagzeug