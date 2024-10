Mario Barth "Männer sind Frauen, manchmal aber auch ... vielleicht"

Bereits über 250.000 Tickets verkauft! Erfolgstournee verlängert: Zahlreiche Zusatzshows für 2023/24 im Vorverkauf!

Mit "Männer sind Frauen manchmal aber auch...vielleicht" hat Mario Barth den Nerv der Zeit getroffen. Überall auf der Erfolgstournee zeigen sich die Fans begeistert von den neuen absurden Geschichten aus dem Alltag des beliebtesten Deutschen Comedians. Aufgrund der starken Nachfrage sind bereits zahlreiche Zusatzshows für 2023 und 2024 im Vorverkauf.

Wer blickt noch durch, wenn in allen Lebensbereichen ständig hinterfragt wird, was man sagen, tun oder essen darf? Davon bleibt auch Deutschlands erfolgreichster Comedian nicht verschont. In seinem aktuellen Bühnenprogramm gibt Mario Barth seine jüngsten Alltagsbeobachtungen auf unnachahmliche Weise zum Besten. Die Powerveganerin beim Grillabend, die Urlaubsbekanntschaft mit einer 92-Jährigen, Chaos im Kreißsaal, die Leiden als Beifahrer mit seiner Freundin am Steuer und viele zwerchfellerschütternde Anekdoten mehr - Mario Barth Fans können sich auf einen irrwitzigen Abend mit dem King of Comedy freuen.