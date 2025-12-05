Mario Barth - Männer sind nichts ohne die Frauen

Wie der Titel vermuten lässt, geht es – na klar! - um Männer und Frauen. Das Thema ist noch lange nicht auserzählt! Dieser Meinung sind auch all seine weiblichen Fans. Sie wollen mehr, sie bekommen mehr. Wir dürfen uns auf neue Anekdoten aus dem Alltag von Deutschlands erfolgreichstem Comedian freuen. Eine überraschende Erkenntnis sei vorweg verraten. Mario Barth: „Frauen haben mehr Fragen als wir Männer Antworten.“ Natürlich bleibt er ehrlich, geradeheraus und unverblümt.