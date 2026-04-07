Am Samstag, 04. Juli 2026, spielt der Schweizer Musiker und Komponist Mario Batkovic sein „INTROSPECTIO Tour“ Open-Air-Konzert auf der Schwaneninsel am Kulturhaus Schwanen Waiblingen.
Das Set ist eine Solo-Performance am Akkordeon – ohne Effekte, ohne Loops: Batkovic baut aus Tasten, Luft und Anschlag Rhythmus, Drone, Melodie und Percussion. 2026 wird das Akkordeon in Deutschland als „Instrument des Jahres“ gefeiert – Batkovic zeigt, warum: Ein Instrument wie ein Orchester mit Klangarbeit zwischen Minimal Music, Ambient und rauem Druck.