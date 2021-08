Mario Biondi - Jazzopen Stuttgart 2021

Guido Harari Mario Biondi

Der coole Sizilianer

Die Erscheinung ist mächtig, der Schädel blank poliert, die Stimme tief und gefühlvoll, das Auftreten ganz locker und voller Rhythmus. Also gar nicht so, wie man es von einem heißblütigen Sizilianer aus Catania erwarten könnte. Vielmehr verkörpert er die italienische Antwort auf Barry White. So haben die Besucher der jazzopen 2015 den Soulsänger Mario Biondi erlebt.

Wenn Mario Biondi am 11. September im Alten Schloss erneut bei den jazzopen auftritt, werden die Fans eine neue, alte Seite des südländischen Stars kennenlernen. Am 9. April erschien sein neues Album Dare und liefert einen Überblick über seine bisherige Karriere und einen Ausblick in die Zukunft. Das Angebot besteht aus Soul, viel Jazz, Reggae bis hin zu Arien ähnlichen Produktionen. Eine interessante Mischung, die der 50-Jährige so erklärt: „Dare ist eine Einstellung, eine Lebensentscheidung. Ich gehe zurück zu meinem ursprünglichen Sound mit den Bands, die meinen Songs Glanz verleihen.“ Seine Interpretation von Strangers in the Night ist auf Dare ebenso zu hören wie Herbie Hancocks Klassiker Cantaloupe Island. Unterstützung erhält er dabei von der englischen Band Incognito oder von The High Five Quintet, mit dem er bereits für das Nummer eins Album Handful of Soul zusammenarbeitete.

Mit der Single This Is What You Are begann einst seine Karriere, mittlerweile machen ihn drei Nummer eins Alben in Italien zu einem der erfolgreichsten Sänger. Er trat mehrfach mit Ray Charles auf. Auf Beyond arbeitete er mit Dee Dee Bridgewater zusammen. 2018 bewies er seine Vielseitigkeit erneut und nahm erstmals mit dem Lied Rivederti am Sanremo-Festival teil.