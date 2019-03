Mario Parisi: Die Körpersprache der Italiener / La Gestualità degli Italiani

Kaum ein Volk in Europa bedient sich einer so intensiven Körpersprache wie die Italiener. Italienisch lernen ohne Körpersprache? "Das geht nicht", lautet das Credo von Buchautor Mario Parisi, denn die Italiener mit ihren 7000 Kilometern Küste hätten sich schon immer mit Fremden nonverbal verständigen müssen. Freuen Sie sich auf Mario Parisis amüsante und kurzweilige (Buch-)Einführung in die Gestik und Mimik im Alltagsleben der Italiener, die – im Gegensatz zu Deutschland – insbesondere in den südlichen italienischen Landesteilen alles andere als verpönt ist.

Nessun popolo in Europa dispone di un repertorio gestuale così vasto come quello italiano. Nell’ambito di questa manifestazione vengono presentate, in modo divertente ed informativo gestica e mimica, che regolano gli intenti comunicativi fra gli abitanti della penisola. "L’apprendimento della lingua italiana non può prescindere dalla conoscenza dalla gesticolazione e dal linguaggio del corpo." Così recita il credo di Mario Parisi che ne dà esaurientemente prova nel corso della vivace presentazione dei gesti maggiormente diffusi nella vita quotidiana degli italiani.