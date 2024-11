Marion Flemming & Max Günther – Wege zur sozialen Heilung

Die turbulenten Zeiterscheinungen fordern uns Menschen heraus. Es geht nicht darum, ihnen immer das gleiche und meist oberflächliche Hin und Her von Meinungen, Interessen und Emotionen entgegenzubringen, sondern Entwicklungslinien in den tieferen Strömen der Menschheitsentwicklung zu gründen. Die von Armen Tõugu in 7 Kursen vorgestellten »Wege zur sozialen Heilung« sind eine methodische Antwort auf die aktuelle Zeitlage und eine praxisbezogene Konkretisierung des von Rudolf Steiner entwickelten anthroposophischen Schulungsweges. Diese Wege vermitteln praktische Erkenntnismethoden, mit denen jeder für seine persönlichen Lebensziele, wie auch für die gesellschaftlichen Krisen, ordnende Impulse finden kann.

Dieser Einführungsvortrag vermittelt ein Grundverständnis, wie Menschen heute lernen, die eigenen Gefühle von fremdbestimmten zu unterscheiden, die eigenen Willenskräfte von unterbewussten zu trennen, sowie die seelischen und geistig darin wirkenden Wesen bei ihrem wahren Namen zu nennen. Das Ziel ist das Finden der Inneren Ruhe.