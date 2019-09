Lustig und überraschend anders erklärt Marion Goedelt, welchen Einfluss Smartphones und Co. auf unseren Alltag haben, und zeigt in der Geschichte "Carlotta, Henri und das Leben", dass das Leben im Offline-Modus auch was hat.

Gruppenveranstaltung für Schüler/innen der 3. Klasse; bitte anmelden unter Telefon 07121 479867