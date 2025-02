Marion Poschmann, Beate Tröger

In Marion Poschmanns Verslegende versucht »Die Winterschwimmerin« Thekla sich selbst und dem Verhältnis von Leib und Seele, Natur und Geist auf den Grund zu gehen. Während sie in das atemberaubend klare Wasser eintaucht und mit der Gewalt der Kälte umgeht, findet sie zu einem Gefühl von Freiheit und Autonomie. Marion Poschmann wurde für ihre Lyrik und Prosa mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Sie liest an dem Abend aus dem Ende Februar 2025 erscheinenden Buch und spricht mit der Literaturkritikerin Beate Tröger – selbst eine begeisterte Schwimmerin und Autorin der SWR-Sendung »Im Wasser« über Autor:innen und ihre Leidenschaft fürs Schwimmen.

18.30 Uhr - Ausstellungsführung »Frei Schwimmen«

19.30 Uhr - Lesung, Feature und Gespräch