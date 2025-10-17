„Marion & Sobo Band sind wirklich eine Gruppe leidenschaftlicher Musiker, die man eigentlich live goutieren sollte, denn dass da blitzschnell der Funke überspringt ist sicher.“ (SWR2)

Die Marion & Sobo Band hat eine Wagenladung neue Songs dabei! Die deutsch- französisch-polnische Band kreiert ihren eigenen Stil aus globaler Musik und vokalem Jazz und beweist, dass handgemachte, akustische Musik nicht nur filigran, kontemplativ und farbenreich sein kann, sondern selbst ohne Schlagzeug auch hochenergetisch und wuchtig.

Die multilinguale französische Sängerin Marion Lenfant-Preus und der polnische Gitarrist Alexander „Sobo" Sobocinski, folgen seit über 13 Jahren gemeinsam der Idee, Musik ohne Schubladen und für ein generations- und kulturübergreifendes Publikum zu kreieren. Und das tun sie mit viel Charme, Leichtigkeit und Spielfreude.

Die vielgereisten Musiker und ihre Band präsentieren nun ihr drittes Studio Album: „Gomera", der landschaftlich wie kulturell so vielfältigen Kanaren-Insel gewidmet, auf der die beiden viele Winter verbracht und viele Song-Ideen gesammelt haben.

Marion & Sobo Band klingt stilistisch bunt mit Gypsy Jazz und auch Rumba, Balkan- und Chansonklängen, akrobatischen Soli und Scat-Gesang, eigenen Kompositionen und auch neuen Interpretationen von alten Klassikern „ins Hier und Jetzt transformiert" (Jazzpodium), teilweise auch mit eigenen Texten von Marion.