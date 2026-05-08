Die deutsch-französisch-polnische Band kreiert ihren eigenen Stil aus Globaler Musik, vokalem Jazz und beweist, dass handgemachte, akustische Musik nicht nur filigran & kontemplativ, sondern selbst ohne Schlagzeug auch hochenergetisch und wuchtig.

Die multilinguale französische Sängerin Marion Lenfant-Preus und der polnische Gitarrist Alexander „Sobo“ Sobocinski verfolgen seit über 13 Jahren gemeinsam die Idee, Musik ohne Schubladen und für ein generations- und kulturübergreifendes Publikum zu kreieren. Und das tun sie mit viel Charme, Humor, Leichtigkeit und Spielfreude! Die vielgereisten Musiker und ihre Band präsentieren nun ihr drittes Studio Album: „Gomera“, der landschaftlich wie kulturell so vielfältigen Kanaren-Insel gewidmet, auf der die beiden viele Winter verbracht und viele Song-Ideen gesammelt haben. Marion & Sobo Band klingt stilistisch bunt mit Liedern auf Französisch, Spanisch, Englisch, Deutsch und Romanes, mit akrobatischen Soli an der Gitarre, an der Geige, mit Scat-Gesang, mit eigenen Kompositionen und auch neuen Interpretationen von alten Klassikern, die die Band „ins Hier und Jetzt transformiert“