Weihnachts-Kinderkrimi als Familienerlebnis. Passend zur Jahreszeit wartet der Puppenspieler Veit Utz Bross in seinem Theater unterm Regenbogen in Waiblingen mit dem Stück Wer hat die Spitze des Weihnachtsbaumes gestohlen? im Kinderprogram auf. Ein Weihnachts-Kinderkrimi und gleichzeitig ein Erlebnis für die ganze Familie. Das Marionettenstück spielt in der Weihnachtszeit in Waiblingen vor vielen, vielen Jahren...