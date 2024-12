Marionetten- und Figurentheater: "Aladin und die Wunderlampe"

Aladin und die Wunderlampe mit Veit Utz Bross

Spannendes Puppenspiel mit Erzählung aus 1001 Nacht im Theater unterm Regenbogen

Aladin und die Wunderlampe: Anknüpfend an die alte Erzähltradition des Orients sitzt der Puppenspieler Veit Utz Bross in der Kleidung eines Berbers unter einem Baldachin vor der Kulisse einer orientalischen Stadt und erzählt im Theater unterm Regenbogen in Waiblingen das Märchen von Aladin und der Wunderlampe aus "1001 Nacht".

Dabei setzt er die Geschichte mit scheinbar einfachen Mitteln in ruhige Bilder um: Ein paar geschnitzte Holzköpfe, ein paar Bahnen Stoff, Licht, Duft von Räucherstäbchen – und schon folgt man ihm willig in die längst versunkene Welt der Scheherazade.

Außerdem spielt Bross auf einer mittelasiatischen Sass, die er einst von einer Reise mitgebracht hat, trommelt tunesische Hochzeitsrhythmen und lässt so auch klanglich orientalischen Zauber aufkommen.

Die Köpfe der direkt geführten, körperlosen Figuren hat sein Vater und Lehrmeister, der Figurenbauer Fritz Herbert Bross vor vielen Jahren geschnitzt – Veit Utz Bross erweckt sie zu neuem Leben.

Aladin und die Wunderlampe – eine Erzählung aus 1001 mit dem Puppenspieler Veit Utz Bross ist für Erwachsene und Kinder ab 4 Jahren geeignet und wird im Theater unterm Regenbogen in der Lange Straße 32 (direkt am Marktplatz) in Waiblingen gespielt.