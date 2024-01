Das tapfere Schneiderlein

Märchen der Gebrüder Grimm mit Marionetten

Das tapfere Schneiderlein: Wer kennt es nicht? – ist ein witziges, pfiffiges Märchen der Gebrüder Grimm.

Es erzählt, wie ein Schneiderlein, das sieben Fliegen auf einen Streich erlegt hat, jetzt meint, es müsste seine Tapferkeit der ganzen Welt zeigen. Tatsächlich gelingt es ihm, den Riesen, dem es begegnet, zu überlisten. Um die Königstochter und das halbe Reich zu gewinnen, bekämpft es zwei andere Riesen, besiegt das böse, gefährliche Einhorn und fängt ein mächtiges Wildschwein. Zu guter Letzt wird es durch seine Pfiffigkeit König.

Vom Puppenspieler Veit Utz Bross wird das Märchen mit Marionetten meisterhaft in Szene gesetzt, die Kinder werden einbezogen, sie dürfen das Wildschwein spielen.

Das tapfere Schneiderlein mit Puppenspieler Veit Utz Bross ist für Erwachsene und Kinder ab 3 Jahren geeignet und wird im Theater unterm Regenbogen in der Lange Straße 32 (direkt am Marktplatz) in Waiblingen gespielt.