Marionetten- und Figurentheater: "Der Bibabutzemann"

Figurenspiel - Geschichten und Lieder aus dem Goldenen Buch für Erwachsene und Kinder ab 3 Jahren.

Kinder ab 3 Jahren sind schon soo groß, dass sie zu diesem Stück in das Theater unterm Regenbogen in Waiblingen dürfen. Aber natürlich sind die Ängste noch groß und es ist gut, wenn die Mama oder der Papa nicht allzu weit weg sind. Um gar keine Ängste aufkommen zu lassen, bedient sich der Puppenspieler Veit Utz Bross seiner Figur "Florian", in diesem Fall ein ganz großer Angsthase, und im vor hinein und zwischen jeder kleinen Szene stellt der Puppenspieler zusammen mit „Florian“ fest, dass niemand Angst haben muss. Ja und dann kommt das Lied vom Bibabutzemann...