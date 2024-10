Marionetten- und Figurentheater: "Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich"

Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich

Märchen der Gebrüder Grimm im Theater unterm Regenbogen

Der rote Samtvorhang der kleinen Guckkastenbühne mit dem schönen, fein gedrechselten Goldrahmen öffnet sich und gibt den Blick in einen lichten, sonnigen Wald frei. Leise vor sich hin singend tänzelt die Königstochter zwischen den Bäumen hervor. Beim graziösen Spiel fällt ihr die goldene Kugel in den Brunnen, sie verspricht dem hilfsbereiten Frosch ihre Freundschaft und nimmt sich schließlich nur unter Tränen des neuen Freundes an. Und doch erlöst sie ihn am Ende. Da erscheint der eiserne Heinrich, der getreue Diener des Königssohnes, in den sich der Frosch zurückverwandelt hat, mit einer goldenen Kutsche und fährt das Hochzeitspaar ins Königreich des Prinzen.

Der Puppenspieler Veit Utz Bross entführt die Zuschauer mit seinen Marionetten im Theater unterm Regenbogen in der Lange Straße 32 (direkt am Marktplatz) in Waiblingen ins Märchenland der Gebrüder Grimm. Die Veranstaltung ist für Erwachsene und Kinder ab 3 Jahren geeignet. Gebannt können dann jung und junggebliebene das Geschehen verfolgen, das sich vor immer neuen, wunderschönen Kulissen abspielt.