Marionetten- und Figurentheater: "Rotkäppchen und der Hase und der Igel"

Das Rotkäppchen und der Hase und der Igel

Märchen der Gebrüder Grimm mit Marionetten und Handpuppen

Der Puppenspieler Veit Utz Bross spielt im Theater unterm Regenbogen in Waiblingen mit Marionetten und Handpuppen inmitten des Waldbühnenbildes – original nach Grimm – das Märchen vom Rotkäppchen. Dabei greift er selbst ins Spiel ein, rettet die Großmutter und das Rotkäppchen aus dem Bauch des Wolfes und erzählt auch die bei Grimm vorhandene Nachgeschichte: "…dass einmal, als Rotkäppchen der alten Großmutter wieder Gebackenes brachte, ein anderer Wolf ihm zugesprochen und es vom Wege habe ableiten wollen…" Das Märchen vom Rotkäppchen – jeder kennt es – wird so spannend in einer gelungenen Mischung aus Schauspiel, Puppenspiel und Erzählung von Bross dargestellt, dass die Zuschauer unwillkürlich mit fiebern, sich vor dem bösen Wolf fürchten und erleichtert aufatmen, wenn das Rotkäppchen und die Großmutter unversehrt wieder zum Vorschein kommen. Es treten auf: Der Jäger Bruno, gespielt von Veit Utz Bross, ebenso das Rotkäppchen (Marionette), die Großmutter (Handpuppe) und der Wolf (Handpuppe).

Und wer kennt nicht das spannende und lustige Märchen vom Hasen und vom Igel? "Diese Geschichte ist lügenhaft zu erzählen, Kinder, aber wahr ist sie doch… Bross spielt es in Verbindung mit Rotkäppchen.

Rotkäppchen und Der Hase und der Igel – zwei Märchen der Gebrüder Grimm – mit Puppenspieler Veit Utz Bross ist für Erwachsene und Kinder ab 4 Jahren geeignet und wird im Theater unterm Regenbogen in der Lange Straße 32 (direkt am Marktplatz) in Waiblingen gespielt.