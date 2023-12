Marionettentheater: Langstrumpf in der Villa Kunterbunt

Pippi Langstrumpf wohnt mit ihrem Pferd “Kleiner Onkel“ und ihrem kleinen Äffchen „Herr Nilsson“ in der Villa Kunterbunt, am Rand einer kleinen Stadt.

Pippi Langstrumpf ist herrlich ungezogen und unangepasst. Das gefällt auch den Nachbarskindern Tommi und Annika, mit denen sie Freundschaft schließt.

Nun meint aber die Lehrerin und Vorsitzende der Kinderfürsorge, Fräulein Prysselius, dass es nicht ginge, dass ein kleines Mädchen ganz alleine in einem so großen Haus wohnt und möchte sie unter Mithilfe des Polizisten Klamm ins Kinderheim bringen. Gefährlich wird es dann noch , als der Dieb Donner Karlsson auftaucht und Pippis Goldstücke stehlen will. Die Süßigkeiten, die Pippi den Kindern geschenkt hat, hat er bereits an sich gerissen.

Doch als das stärkste Mädchen der Welt weiß sie sich gegen Widrigkeiten zu wehren und macht allen einen Strich durch die Rechnung.

Wie sie das macht, erfahren die kleinen und großen Zuschauer in einer spannenden und lustigen Vorstellung.

Markante Figuren und wunderschöne, liebevoll mit großem Detailreichtum handgemalte Kulissen runden dieses Live-Erlebnis ab, das eine Dauer von 50 Minuten hat.

Das Stück ist bearbeitet für Kinder ab 2 Jahre.