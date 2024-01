Marionettentheater

An einem kalten Winterabend kommt ein alter Wolf an dem Haus der Henne vorbei, klopft an und fragt, ob er sich bei ihr ein bisschen aufwärmen und eine Steinsuppe vorbereiten dürfe. Die darauf folgenden Ereignisse reichen von heiter sowie nachdenklich bis hin zu herzerwärmend.

Eine Geschichte über das bedrohende Fremde und die unerwarteten Möglichkeiten der Wirklichkeit.

Das beeindruckende Figurenspiel wird von live vorgetragener Musik begleitet, die dem Stück eine stimmungsvolle und würdige Rahmung verleiht.