Marit Beyer, Moritz Pliquet - Lexikon der Schönheit

In den Wochen des Lockdowns, in denen Begegnungen reduziert und Berührungen potenziell gefährlich sein können, haben wir der Schönheit in ihrem selbstaktivierenden, widerständigen Sinn Raum gegeben und Sie um die Einsendung „schöner Wörter“ gebeten. Über 100 Beiträge haben uns erreicht und entstanden ist ein kleines Online-Lexikon der Schönheit. Am 11.9. bringen wir ausgewählte Einträge aus dem digitalen in den öffentlichen Raum: Marit Beyer (freie Hörbuchsprecherin und Dozentin für Sprechkunst) und Moritz Pliquet (freier Sprecher und Schauspieler) lesen ausgewählte Texte vor dem Literaturhaus