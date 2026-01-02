Marita & Eric

Marita Kasischke liest, und Eric Mayr spielt Klavier.

So weit steht schon einmal fest, was in dieser Matinee geboten sein wird. Ebenso sicher ist: Sie tun es nicht gleichzeitig. Eric Mayr improvisiert über die gelesenen Texte feinsinnig und gekonnt eine Melodie, die das gehörte Thema interpretiert. Und welches Thema das ist, das weiß Eric Mayr im Vorfeld genauso wenig wie das Publikum. Chicoree mit Sellerie? Filet zum Fernsehen? Die wilde Mischung aus den Seiten des Alltags, mit der Marita Kasischke überraschte, kam stets gut an, und man darf gespannt sein, was sie dieses Mal aufgestöbert hat.

Und bestimmt wird auch dieses Mal kräftig gelacht werden können. Gerne auch wild.